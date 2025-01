123 dégustez : Recettes de cuisine saine et de saison

Les invités imprévus

Il vous est certainement arriver de recevoir des invités imprévus. Il faut dans ce cas, improviser un repas au pied levé, apéritif, plats salés, dessert. De nos jours une difficulté supplémentaire n'est plus impossible. Ces invités surprises peuvent être végétariens ou même allergique au gluten. Le livre de recette de cuisine de votre grand-mère ne vous sera d'aucun secours.

Valérie créatrice du site de cuisine 1,2,3 degustez va pouvoir vous aider

Cuisinière passionnée depuis des dizaines d'années,elle vous propose des centaines de recettes de cuisine de saison, saines et savoureuses, testées et faciles.

Adepte des produits naturels, bio et de saisons, car elle considère que la santé commence dans l'assiette, ses recettes sont souvent végétariennes, à IG bas, sans gluten ou sans lactose. Elles sont souvent originales.

En tout cas un moteur de recherche interne permet de sélectionner les recettes végés, sans gluten ou selon d'autres critères. Chacune de ces recettes présente toutes les étapes, bien illustrées par Valérie. Elle vous donne également toutes les astuces qu'elle a découvertes et testé elle-même. Un travail de cheffe étoilée !

Votre repas végétarien ou sans gluten va être un jeu d'enfant et vos invités seront ravis de vos plats savoureux, sains et originaux. Merci Valérie pour ce bon repas.

Un site web collaboratif

Après avoir réalisé un des recettes du site, vous pourrez laisser votre commentaire sur votre réussite, vos problèmes, votre échec peut-être ou une variation que vous vous êtes permis, un nouvel ingrédient... Valérie vous répondra gentiment et permettra de rendre accessible à la communauté vos remarques et suggestions.

